Климкин сообщил, что с Лавровым ни до чего не удалось договориться

Глава МИД Украины подчеркнул, что переговоры с РФ надо продолжать.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что его сегодняшняя встреча с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым не принесла никаких результатов.

Об этом Климкин сообщил в кулуарах 54-й Международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене.

"Я так понимаю, что дискуссия мы должны продолжать. Пока мы ни до чего не договорились. Российская точка зрения - другая. Будем работать дальше. Я считаю, с точки зрения гуманитарной, эта встреча была важной. Я очень надеюсь, что можем дать толчок. По другим вопросам, как вы понимаете, договоренностей у нас нет", - заявил Климкин.

Читайте такжеКлимкин встречается с Лавровым в МюнхенеРанее УНИАН сообщал, что в Мюнхене началась двусторонняя встреча министров иностранных дел Украины Павла Климкина и России Сергея Лаврова. Встреча проходила в закрытом формате на полях 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

У журналистов была возможность только сфотографировать как министр заходит в комнату переговоров. Министры прибыли в разный промежуток времени.