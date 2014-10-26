Квот не будет - Порошенко о новом Кабмине



Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на брифинге.

На вопрос о том, кого он видит кандидатом на пост премьер-министра Украины, Порошенко не дал ответа и лишь сказал: «На сегодняшний день я бы хотел, чтобы мы в парламенте предлагали новые традиции».

«Если вы хотите меня спросить, вижу ли я «Народный фронт» в качестве партнера по коалиции. Да, это основные наши партнеры. Это наши партнеры».

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Он подчеркнул, что партия «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» должны быть вместе и при этом добавил: «у нас будут открытые предложения для очень многих». При этом Порошенко подчеркнул, что «точно не для оппозиционного блока».

Порошенко отметил, что заинтересован в том, чтобы «у нас была коалиция в 300 голосов и я заинтересован в том, чтобы мы провели фундаментальные изменения Конституции, в том числе изменения по децентрализации».

«Поэтому наши двери будут открыты», - подчеркнул Порошенко.

«Требования будут не по фамилиям. Квот не будет», - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что не будет так, что сначала будет избран премьер, а потом он будет набирать себе «какую-то команду, а все от этого отстраняться». Он подчеркнул, что «есть 10 дней, когда мы должны сформировать, я очень надеюсь, лучшее правительство Украины. Потому что никакое другое с этими вызовами, которые стоят перед страной, не справится».