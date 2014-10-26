На избирательных участках в Донецкой области заметили вбросы бюллетеней

Об этом сообщает «ОстроВ».

В частности, по данным наблюдателей, в 50 округе на участках №№ 140749 и 140754 –вооруженные люди выводили всех с участков, в том числе и членов комиссии.

«После того как они вернулись, урны были почти полные», - сказали наблюдатели.

Читайте такжеСБУ создала сайт для загрузки доказательств нарушений на выборах

Также наблюдатели сообщают, что на участке №140089 59-го округа «члены комиссии вбрасывали бюллетени, а милиция не обращала на это внимания».

Ранее Министерство внутренних дел в течение дня в рамках обеспечения голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду зафиксировало около 330 нарушений законодательства, по двум случаям открыты уголовные производства.