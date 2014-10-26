На избирательных участках в Донецкой области заметили вбросы бюллетеней
20:21, 26 октября 2014Политика
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Наблюдатели фиксируют вбросы на трех участках в Донецкой области.
REUTERS
Об этом сообщает «ОстроВ».
В частности, по данным наблюдателей, в 50 округе на участках №№ 140749 и 140754 –вооруженные люди выводили всех с участков, в том числе и членов комиссии.
«После того как они вернулись, урны были почти полные», - сказали наблюдатели.
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Также наблюдатели сообщают, что на участке №140089 59-го округа «члены комиссии вбрасывали бюллетени, а милиция не обращала на это внимания».
Ранее Министерство внутренних дел в течение дня в рамках обеспечения голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду зафиксировало около 330 нарушений законодательства, по двум случаям открыты уголовные производства.
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