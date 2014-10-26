КИУ о выборах в Киеве: давление на журналистов и незаконное фотографирование бюллетеней

«Мы наблюдаем несколько случаев давления на представителей средств массовой информации. Как известно, типичная ситуация, когда представители КИУ работают наблюдателями от СМИ. В частности, в 220 округе представители одного из кандидатов посещают избирательные участки, где проверяют редакционные документы и удостоверения наблюдателей. Мы оцениваем эти факты как давление со стороны кандидатов на избирательный процесс и будем их максимально останавливать».

На вопрос о том, что в СМИ появилась информация об использовании админресурса на округе №220 главой Подольской РГА в пользу одного из провластных кандидатов Кошель ответил:«Я не готов сейчас подтвердить данную информацию, поскольку сейчас наша группа работает и проверяет данные факты. Как только у нас будет задокументированные данные, мы сразу их опубликуем. Сейчас главная проблема на этом округе, если не говорить о процедурных вещах,– это проблема, которая состоит в том, что кандидат в народные депутаты Дмитрий Гордон лично присутствует на избирательных участках и лично проверяет документы у журналистов и наблюдателей. Мы отмечаем, что подобные действия означают, что субъект избирательного процесса выходит за пределы своих полномочий».

На избирательных участках № 800676 и 800677 округа №220 наблюдателями Комитета избирателей Украины были зафиксированы факты незаконного фотографирования бюллетеней на мобильные телефоны в кабинках для голосования.