КИУ о выборах в Киеве: давление на журналистов и незаконное фотографирование бюллетеней
День выборов в Киеве отметился относительным спокойствием на избирательных участках, отметил председатель правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.
«Мы наблюдаем несколько случаев давления на представителей средств массовой информации. Как известно, типичная ситуация, когда представители КИУ работают наблюдателями от СМИ. В частности, в 220 округе представители одного из кандидатов посещают избирательные участки, где проверяют редакционные документы и удостоверения наблюдателей. Мы оцениваем эти факты как давление со стороны кандидатов на избирательный процесс и будем их максимально останавливать».
На вопрос о том, что в СМИ появилась информация об использовании админресурса на округе №220 главой Подольской РГА в пользу одного из провластных кандидатов Кошель ответил:«Я не готов сейчас подтвердить данную информацию, поскольку сейчас наша группа работает и проверяет данные факты. Как только у нас будет задокументированные данные, мы сразу их опубликуем. Сейчас главная проблема на этом округе, если не говорить о процедурных вещах,– это проблема, которая состоит в том, что кандидат в народные депутаты Дмитрий Гордон лично присутствует на избирательных участках и лично проверяет документы у журналистов и наблюдателей. Мы отмечаем, что подобные действия означают, что субъект избирательного процесса выходит за пределы своих полномочий».
На избирательных участках № 800676 и 800677 округа №220 наблюдателями Комитета избирателей Украины были зафиксированы факты незаконного фотографирования бюллетеней на мобильные телефоны в кабинках для голосования.