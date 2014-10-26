Порошенко в Киеве проголосовал "за европейское будущее" (фото)

15:06, 26 октября 2014
Политика
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Президент Петр Порошенко проголосовал на парламентских выборах в Киеве.

"Порошенко проголосовал за европейское будущее Украины", - написал его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Твиттере.

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Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко в день выборов в Верховную Раду осмотрел ход голосования на избирательном участке Краматорска.

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