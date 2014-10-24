Как побороть апатию. Советы разочарованным в волонтерстве

Поддержка волонтерского движения, еще несколько месяцев назад охватившего всю Украину в невероятных масштабах, сегодня пошла на убыль. Активисты сокрушаются, что людей, желающих помочь семьям переселенцев или воинам АТО, стало меньше. Более того, небезразличных возмущает наличие в Украине огромной прослойки абсолютно безучастных к происходящему соотечественников, продолжающих жить в своем мире развлечений. Вплоть до того, что у самих опускаются руки.

На самом деле, так было всегда: кому-то плохо, а кому-то хорошо, кто-то сочувствует, а кому-то плевать. Давайте попробуем разобраться в причинах такого безразличия и в том, что на самом деле влияет на наше желание участвовать в происходящем.

Слухи или явные факты того, что деньги не доходят туда, куда нужно. Каждый день из разных источников мы получаем огромное количество информации, среди которой бывают и шокирующие новости, и противоречивые факты. К этому еще прибавляются дискуссии и обсуждения с коллегами, друзьями и знакомыми. Мы слышим, что деньги воруют, волонтеров обманывают при закупках, что жить лучше не становится. И начинают зарождаться сомнения: «А те деньги, что я перечислил, дошли до своей цели?».

Что же делать с появившимся недоверием? Для начала, чтобы не стать жертвой мошенников, которые, пользуясь случаем, готовы обогащаться на чужой беде, можно оказывать материальную помощь через благотворительные фонды, деятельность которых регламентируется Законом Украины «О благотворительной деятельности и благотворительные организации», или проверенных волонтеров. Сотрудничество с проверенной организацией защитит вас от сомнений, что ваши деньги канули в небытие. Поэтому, вместо того, чтобы возмущаться по поводу нечистых на руку и бессердечных людей, готовых наживаться на горе других, проверяйте источники, в которые отдаете деньги. Либо давайте деньги кому-то, с кем вы лично знакомы и в ком вы точно уверены, либо переводите их на счет благотворительного фонда. Деятельность фонда на самом деле можно проконтролировать.

Наличие обратной связи. Волонтер фонда «Мир и Ко» Анастасия Грабарь рассказывает, что самым важным для вдохновения и новых сил, позволяющим продолжать собирать средства, остается наличие четкой обратной связи с «подопечными». То есть, девушка лично знает людей, с которыми работает, и точно знает, куда уходят собранные деньги и купленные вещи. Грубо говоря, есть видимый результат работы.

Когда люди благодарят, потому что в других местах им отказали, когда они не ожидали, что им так быстро помогут, - это и есть моментальная обратная связь. Когда бойцы из зоны АТО выходят на связь и сообщают, что бронежилеты, в очередной раз, спасли жизни, - это и есть обратная связь.

Негативные эмоции. Это и бессилие, что мы не можем остановить войну, и гнев на бездействие властей, и раздражение происходящим… Мы можем злиться на государство, что собранные всей страной средства пропадают или не доходят до конечных «адресатов». Мы можем раздражаться, что необходимые закупки происходят слишком медленно. И, в сложившихся обстоятельствах, абсолютно нормально испытывать целый спектр негативных эмоций. Когда погибают люди, только бесчувственный человек не отреагирует на это. Другое дело, как вы дальше поступите со своими переживаниями. Либо вы уходите в свою эмоцию, вместо того, чтобы помочь, озлобляетесь и становитесь пассивным наблюдателем, но это только усугубит ваше недовольство. Либо, вы помогаете, несмотря ни на что. Тогда вы занимаете активную позицию и действуете, исходя из своих возможностей. Теперь ваша задача проследить, чтобы пожертвованные средства дошли до адресата.

Защитная реакция. Нельзя отрицать, что многие из нас находятся сейчас в состоянии глубокого недоверия. Оно проявляется в форме отчуждения: кто-то уходит в себя, кто-то игнорирует события, а кто-то задается вопросом о смысле происходящего. Ощущение себя пешкой в чьей-то игре, песчинкой бытия, сталкивает нас с тем, что мы чувствуем свое бессилие.

С этим состоянием можно справляться по-разному. Можно остаться безучастным, не давать денег и не активничать в каких-либо благотворительных мероприятиях. Можно отстраниться от ситуации, которая вызывает у нас неприятные переживания. Ведь начать помогать - это признать, что в нашей стране происходит то, что происходит: есть люди, которые идут воевать, и которым нужны бронежилеты, теплая одежда, медикаменты; есть те, кто погиб и их семьи, нуждающиеся в поддержке. В этом случае, волонтерская помощь - это способ справляться с ситуацией. Вы начинаете чувствовать, что ваше участие необходимо, а чувство бессилия отступает. Попробуйте оценить собственные возможности и силы, с точки зрения того, что от вас зависит. Посмотрите на это с позиции «что я могу сделать».

Эмоциональное выгорание. Мы начинаем привыкать к негативным новостям, но продолжаем находиться в травмирующей ситуации. Вплоть до того, что на эмоциональную реакцию, просто на слезы, не хватает душевных сил. Многие из нас искренне хотят и готовы помочь. И гораздо легче помогать, когда ты рассчитываешь, что завтра все закончится. Когда же впереди неизвестность – это намного сложнее.

Иногда начинает казаться, что никому нельзя доверять. Потеряв доверие, мы разочаровываемся и уже не видим/не слышим/не говорим. То есть, выпадаем из взаимодействия и сталкиваемся с бессмысленностью наших действий. И здесь важна внутренняя сила человека и его ресурс. Важно, как долго он сможет находиться в сложной ситуации. Поэтому, нужно заботиться о себе: отдыхать и восстанавливать душевное равновесие, оставлять время для себя и своей семьи, отвлекаться от новостей.

… Любые перемены не происходят за один день, а энтузиазм имеет свойство улетучиваться. Но, как поют «Океан Эльзы»: «Хіба хтось сказав тобі, що буде легко? Та хіба ти можеш жити без мети?..» Помогать не всегда легко, но продолжать бороться стоит. Делайте то, что в ваших силах, и вы с удивлением отметите, что вы можете очень многое.

Евгения Бурдюг, психолог