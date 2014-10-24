ГПУ заявила о не причастности к исчезновению головы люстрационного комитета в Днепропетровске
03:06, 24 октября 2014Политика
3
Генеральная прокуратура Украины опровергает заявление заместителя председателя Днепропетровской облгосадминистрации Бориса Филатова о своей причастности к исчезновению головы люстрационного комитета и кандидата в депутаты Тамилы Ульяновой в Днепропетровске
ГПУ заявила о не причастности к исчезновению Тамилы Ульяновой / glavpost.com
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ на своей странице в Фейсбук.
"Тамила Ульянова не является подозреваемой и не задерживалась Генеральной прокуратурой Украины", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Днепропетровске исчезла председатель люстрационного комитета
В ведомстве считают такие заявления давлением на органы прокуратуры.
Напомним, заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов сообщил, что в Днепропетровске пропала голова люстрационного комитета Тамила Ульянова
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter