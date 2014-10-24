ГПУ заявила о не причастности к исчезновению головы люстрационного комитета в Днепропетровске

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ на своей странице в Фейсбук.

"Тамила Ульянова не является подозреваемой и не задерживалась Генеральной прокуратурой Украины", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Днепропетровске исчезла председатель люстрационного комитета

В ведомстве считают такие заявления давлением на органы прокуратуры.

Напомним, заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов сообщил, что в Днепропетровске пропала голова люстрационного комитета Тамила Ульянова