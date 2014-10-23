Порошенко заявляет, что сразу после выборов в ВР сформируют проевропейскую коалицию

Президент Петр Порошенко заявляет, что сразу после выборов будет сформирована пропрезидентская коалиция в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на брифинге в Одессе.

По его словам, сразу после парламентских выборов в ВР будет презентована программа 2020.

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«Мы немедленно сформируем мощную, проевропейскую, пропрезидентскую коалицию и, не теряя ни единого дня, начнем реализацию соглашения по ассоциации с Европейским Союзом», - сказал Президент.

Он также заявил, что в новой Верховной Раде конституционное большинство получат демократические силы, что позволит изменить Конституцию Украины и провести реформы, включая децентрализацию власти.