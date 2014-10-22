Турчинов: Говорить о коалиционном соглашении можно только после выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время интервью одному из украинских телеканалов, отвечая на вопрос о том, что президент Украины Петр Порошенко дал задание своей политической силе подготовить проект коалиционного соглашения.

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"Реально говорить о коалиционном соглашении можно будет только тогда, когда Центральная избирательная комиссия объявит результаты. Во-первых, мы даже не знаем, какие политические силы преодолеют 5-процентный барьер", - сказал спикер.

Он отметил, что "демократические силы сформируют большинство, демократические, проевропейские силы сформируют правительство". "Другой вопрос - какая будет конфигурация правительства и кто будет возглавлять", - добавил Турчинов.

Кроме того, он также отметил, что в Украине должно происходить реформирование экономики и социальной сферы.