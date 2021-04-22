Ветер усилился до 14 м/с.

Сегодня, 22 апреля, в Карпатах все еще держится мороз до -2°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров. Ветер юго-западной 12-14 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в связи с оттепелью, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Прогноз погоды в Украине на 22 апреля: данные погоды УНИАН

В четверг, 22 апреля, дожди снова накроют Украину кроме центральных, южных и восточных областей. В среднем по стране ожидается +16°...+17°, в Черкассах и Кропивницком потеплеет до +19°.

В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +6°, днем +17°.

Во Львове в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, ливень, ночью 0°, днем +13°.

В Одессе 22 апреля - малооблачно, температура ночью + 9°, днем + 15°.

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Автор: Елена Пилипчак