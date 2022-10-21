Снег пошел ночью, он был больше похож на дождь.

В Черкассах выпал первый снег. Зима уже близко, о чем природа уже напомнила жителям города.

Видео с первым снегом в Черкассах появилось в местных Telegram-каналах.

Снег пошел вчера ночью. Конечно, он не засыпал город, сугробов не осталось. Снег был больше похож на сильный дождь. Однако если бы температура воздуха была ниже, то после снегопада могли бы остаться первые наледи.

Видео дня

О снеге в Украине предупреждали еще 19 октября. Синоптик Наталка Диденко рассказывала 20 октября ночью в Карпатах, а утром и днем местами в северной части и в центральных областях (Полтавская, Днепропетровская, Черкасская область) есть вероятность мокрого снега.

Ранее УНИАН уже сообщал, что синоптики рассказали, какой будет зима 2022-2023. Средняя температура зимнего периода за период декабрь-февраль ожидается на 1-2 градуса выше нормы.

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