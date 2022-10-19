Ночью и утром на севере и в центре 20 октября возможен мокрый снег.

В четверг, 20 октября, в Украине возможен первый снег. То есть ожидается он не только в Карпатах, как до этого.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее прогнозу, 20 октября ночью в Карпатах, а утром и днем местами в северной части и в центральных областях (Полтавская, Днепропетровская, Черкасская область) есть вероятность мокрого снега.

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"Завтра ожидается существенное снижение температуры воздуха. Максимально днем она не будет подниматься выше + 4...+9 градусов, в южной части будет выше +8...+ 14 градусов", - говорит Диденко.

20-го октября осадки, преимущественно в виде дождя, пройдут в восточных, центральных, северных областях. К похолоданию присоединится завтра сильный северный ветер, порывы до 15-20 метров в секунду.

"В Киеве в четверг - резкая смена погоды! Похолодание до +5...+7 градусов, пройдет дождь, утром возможен мокрый снег, днем постепенное прекращение осадков", - прогнозирует синоптик.

Похолодание в Украине: прогноз УГМЦ

Как сообщали в Укргидрометцентре, 19-20 октября ожидается смена погоды: пройдут дожди, 20 октября в Карпатах с мокрым снегом.

В большинстве областей местами порывы северо-западного ветра 15-20 м/сек. Температура ночью 1-8° тепла, днем постепенное снижение до 4-10° тепла, в Карпатах до 0°.

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