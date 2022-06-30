Июль в Киеве начнется с аркой и солнечной погоды.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, ночью столбики термометров покажут +19°, а днем температура поднимется до +29°. Без осадков. Весь день будет ясно и безоблачно.

Ветер ожидается северо-восточный, а его скорость составит 1,7 - 2,8 м/с. Атмосферное давление стабильное, 749 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +19°, днем +33°.

В Луцке - практически безоблачно, ночью +19°, днем +32°.

В Ривне в пятницу ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +19°, днем +31°.

В Тернополе 1 июля ночью будет +20°, днем +32°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +29°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +33°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +20°...+36°, практически безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°.

В Виннице завтра будет +14°...+30°, ясно и безоблачно.

В Житомире в пятницу будет ночью +17°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +28°.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +17°...+26°.

В Одессе 1 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +28°.

В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+27°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +15°...+26°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +28°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +28°.

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