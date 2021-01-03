На Закарпатье произошло землетрясение
Землетрясение произошло на глубине 3,7 километра.
В ночь на 3 января в Мукачевском районе на Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 1,8 балла.
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.
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«По данным обработки сети сейсмических станций отдела сейсмичности Карпатского региона ИГФ НАН Украины: координаты эпицентра: широта 48,35 гр., долгота 22.76 гр. Магнитуда по длине записи МD=1.8, класс К=7.3», – говорится в сообщении.
Землетрясение произошло на глубине 3,7 километра. Из населенных пунктов информация не поступала.
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