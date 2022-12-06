В среду, 7 декабря, в Киеве ожидается снег, а температура в течение дня будет повышаться. Об этом свидетельствую данные Погода УНИАН.
В ночь на среду в столице все еще ожидаются морозы до -5°...-3°, днем столбики термометров покажут -3°...-1°, а ближе к вечеру в Киеве потеплеет до нуля градусов. Весь день в столице будет пасмурно, небо будет покрыто облаками, ожидается снег.
Потепление может не ощущаться из-за ветра, скорость которого будет достигать 5,8 м/с. Атмосферное давление пониженное, 746-748 миллиметров ртутного столба.
Прогноз погоды на завтра
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +3°, дождь, возможно со снегом.
В Луцке - небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°, небольшой дождь.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°, легкий дождь.
В Тернополе 7 декабря ночью будет -2°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°, снег.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°.
В Виннице завтра будет -3°...0°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире в среду будет ночью -3, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем 0°, снег.
В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -7°...-3°, снег.
В Одессе 7 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +8°, дождь.
В Херсоне в среду ночью -2°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2°, дождь, возможно со снегом.
В Запорожье температура ночью -5°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит -8°...-5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -8°, днем -4°, снег.
В Днепре температура ночью будет -5°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, +1°...+7°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -8°, днем -3°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -9°, днем -4°.