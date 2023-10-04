Осадков в столице 5 октября не будет.

В четверг, 5 октября, в Киеве ожидается небольшое похолодание. Температура снизится на 3 градуса по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +10°...+11°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до +17°...+18°. В течение дня ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер будет западный, однако ближе к вечеру изменит свое направление на юго-западное. Его скорость составит 1,4 - 2,3 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет немного колебаться, 749-753 миллиметра ртутного столба.

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Погода 5 октября - в Украине станет еще прохладнее

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +19°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.

В Тернополе 5 октября ночью будет +8°, днем +19°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +20°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.

В Виннице завтра будет +7°...+19°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +9° днем +19°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+18°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +21°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+19°.

В Одессе 5 октября - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +22°.

В Херсоне в четверг ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +22°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +8°...+18°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +20°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +20°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +9°...+20°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +20°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +21°, небольшой дождь.

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