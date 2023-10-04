Похолодание в Украине продолжается. В четверг, 5 октября, температура во многих областях снизится на градус-два. Ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Лишь в Крыму и Донецкой области вероятны легкие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +18°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +19°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.
- В Тернополе 5 октября ночью будет +8°, днем +19°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +20°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +20°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.
- В Виннице завтра будет +7°...+19°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг будет ночью +9° днем +19°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+18°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.
- В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +21°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+19°.
- В Одессе 5 октября - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +22°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.
- В Запорожье температура ночью +14°, днем +22°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +8°...+18°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +20°.
- В Днепре температура ночью будет +14°, днем +20°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +9°...+20°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +20°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +21°, небольшой дождь.
Приметы погоды 5 октября
Если листья с березы еще не опали, то снег ляжет поздно; если же деревья остались без листьев, то в конце января будет продолжительная оттепель.