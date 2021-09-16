Осадков стоит ждать в северных и западных областях. На остальной территории пока тепло и сухо.

Завтра, 17 сентября, в Украину нагрянут дожди. Под ударом окажутся западные и северные области. Местами ожидаются ливни, а в Ривненской области - грозы. Температура продолжит постепенно снижаться, например, на севере Украины похолодает до +14°...+20°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +20°, ливень.

Во Львове в пятницу будет сплошная облачность, пасмурно. Ночью +11°, днем +19°, дождь.

В Луцке - сплошная облачность, пасмурно, ночью +11°, днем +21°, дождь.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°, гроза.

В Тернополе 17 сентября ночью будет +12°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +13°, днем +23°, ливень.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°, ливень.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°, ливень.

В Виннице завтра будет +14°...+22°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в пятницу будет ночью +13°, днем +20°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +26°, небольшая облачность.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+22°.

В Одессе 17 сентября - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +24°.

В Херсоне в пятницу ночью +15°, днем +26°, небольшая облачность.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°.

В Запорожье завтра температура ночью +11°, днем +23°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +9°...+14°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +19°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +24°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет немного облачно, +11°...+23°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +22°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +22°.

Народный прогноз на 17 сентября

17 сентября - Иконы Божией Матери "Неопалимая купина". Икона Божией Матери под названием "Неопалимая купина" считалась чудодейственной, потому что она оберегала дом от пожара. Поэтому и была когда-то особенно уважаемой в наших краях, где почти все, что окружало людей, было из дерева и легко горело. Это дома и амбары, хлева, ветряки и церкви, даже заборы.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская