Во вторник, 8 июня, в Киеве будет переменная облачность, ожидается небольшой дождь.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня солнце в столице будет то показываться, то скрываться за облаками. С обеда и до вечера ожидается небольшой дождь.
Воздух в течение дня прогреется до +23 градусов.
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Ветер северо-западный и северный будет дуть со скоростью 3,4 - 4,7 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное - 744 мм ртутного столба.
Погода в Украине 8 июня
Во Львове во вторник будет малооблачно. Ночью +12°, днем +24°.
В Луцке будет малооблачная погода, ночью +14°, днем +26°.
В Ривне во вторник - переменна облачность, ночью +13°, днем +26°.
В Тернополе 8 июня ночью будет +14°, днем +24°, переменная облачность.
В Хмельницком завтра будет переменная облачность, ночью +13°, днем +23°.
В Ивано-Франковске завтра будет незначительная облачность, ночью +14°, днем +24°.
В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +14°, днем +24°, ливень.
В Виннице завтра будет +14°...+24°, ливень.
В Житомире во вторник будет переменная облачность, температура ночью +14°, днем +24°, гроза.
В Черкассах - переменная облачность, ночью +14°, днем +22°, ливень.
В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.
В Полтаве завтра температура воздуха +13°...+22°, ливень.
В Одессе 8 июня - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +25°, ливень.
В Херсоне во вторник ночью +14°, днем +25°, ливень.
В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +14°, днем +25°, ливень.
В Запорожье температура ночью +13°, днем +22°, ливень.
В Сумах завтра температура воздуха +12°...+23°, переменная облачность, ливень..
В Харькове - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +22°, ливень.
В Днепре температура ночью будет +13°, днем +22°, ливень.
В Симферополе во вторник будет +13°...+20°, незначительная облачность.
В Краматорске будет небольшая облачность, ливень, температура ночью +11°, днем +23°.
В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +12°, днем +22°.
Народные приметы 8 июня
8 июня - Карпа. Много комаров 8 июня - последняя декада летнего месяца будет теплой, но стоит ожидать осадков. Хороший урожай щавеля 8 июня - лето будет теплым.
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