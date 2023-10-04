Также Наталья Диденко предупреждает об ухудшении погоды в конце недели.

В середине недели, 5 октября, погоду в Украине будет определять антициклон по имени Tora.

"Поэтому у нас осадков не предвидится, повсюду будет сухая погода. Разве только ночью и утром на юго-востоке Украины местами возможен небольшой дождь. Но это все", - говорит синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, температура воздуха потихоньку будет снижается, хотя еще будет сравнительно комфортной.

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"В четверг в течение дня в большинстве областей ожидается +17...+22 градуса, на юге местами до +22...+24 градусов. Ночью, конечно, уже ощутимо холодно: +6...+10 градусов, на юге +10...+15 градусов. Исключение - Крым и Запорожье, где будет +8...+10 градусов", - спрогнозировала синоптик.

В Киеве, по ее прогнозу, завтра осадки маловероятны. Ночью будет +8...+11 градусов, а днем температура ожидается на уровне +16...+19 градусов.

6-7 октября, по ее словам, погода будет без кардинальных изменений, разве что местами пройдут небольшие дожди.

"А вот в воскресенье я бы советовала заняться чем-то лучше дома, потому что-дожди, а на западе, севере, значительной части центральных областей существенно похолодает. На юге еще побудет теплая погода", - предупредила синоптик.

Когда в Украине потеплеет - прогноз

По данным Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни температура в Украине будет снижаться. Особенно холодно будет в конце недели, не исключены даже заморозки. Однако уже на следующей неделе температура несколько повысится - в Украину приедет бабье лето.

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