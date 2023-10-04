На этой неделе потепления в Украине ждать не стоит.

В октябре уже не будет таких высоких значений, как в сентябре. В ближайшие дни ожидается ощутимое похолодание, но уже на следующей неделе придет бабье лето. Об этом в комментарии NV сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Она напомнила, что сентябрь в Украине был рекордно теплым. В частности, сентябрь 2023 оказался в Киеве самым теплым за всю историю наблюдений с 1881-го года.

"Таких показателей, конечно, мы уже не ожидаем, но немножечко теплее будет 9-10 октября, а особенно 10-12 октября. Более комфортные погодные условия ожидаются в эти дни. Это будет период теплой погоды, как это в народе называют "бабье лето"", - сообщила синоптик.

Относительно погоды в дальнейшем, синоптик отметила, что делать такие долгосрочные прогнозы сложно, ведь "осень - это переходный период, начинается как раз перестройка атмосферных процессов, ситуация чаще может меняться".

Похолодание в Украине - что прогнозируют синоптики

По данным Натальи Птухи, 7-8 октября в Украине ожидается ощутимое снижение температуры, а 9 октября возможны небольшие отдельные заморозки по северу, но только на почве.

Об заморозки в конце недели говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, ночью 8 октября температура в западных областях местами будет опускаться до -3°...0°.

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