18 февраля ожидается мощный ветер и осадки.

На субботу, 18 февраля, по всей Украине значительно ухудшится погода. В Укргидрометцентре объявили штормовое предупреждение.

"18 февраля в Украине порывы ветра 17-22 м/с, в западных областях местами 25 м/с, на Закарпатье значительный дождь, в Карпатах и в северо-восточных областях значительный снег (І уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

Также, по данным синоптиков, на высокогорье Карпат ожидаются порывы ветра 40 м/с. Из-за этого объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Видео дня

"Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупредили в Укргидрометцентре.

В Украину идет непогода-прогноз на выходные

По словам народного синоптика Станислава Щедрина, сегодня по всей территории Польши ожидается сложная погода с сильными осадками, а уже завтра днем непогода доберется до Украины.

Об ухудшении погоды свидетельствуют и данные Погода УНИАН. 18 и 19 февраля по всей стране ожидаются дожди и мокрый снег, а также ветер. Такая сложная погода будет сопровождаться потеплением.

Вас также могут заинтересовать новости: