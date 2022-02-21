Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев об осадках.

Во вторник, 22 февраля, в Украину из Атлантики придет теплый, но влажный воздух. Поэтому завтра ожидаются дожди, местами - с мокрым снегом.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Атмосферный фронт завтра, во вторник, будет пересекать нашу территорию и тянуть за собой осадки. Ближайшей ночью и завтра утром дожди, возможно порой с мокрым снегом, вероятнее на западе и севере, днем местами небольшие осадки - также еще и в центре. А к вечеру дождь пройдет в южной части и в восточных областях", - предупредила она.

По словам синоптика, температура воздуха 22 февраля "напомнит о весне". По ее прогнозу, в течение дня предполагается +5...+11 градусов, на юге +10...+14, в Крыму возможно даже до +16 градусов.

"В среду-четверг в Украине ожидается небольшое похолодание, точнее, ослабление градусов, которые немного забежали вперед. Однако в выходные, 26-27 февраля, снова столбики термометров поднимутся вверх", - рассказала она.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидается похолодание. Столбики термометров поползут вниз, кое-где ожидаются небольшие ночные морозы. До конца недели ожидается несколько дождливых дней, местами при понижении температуры пройдет мокрый снег.

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