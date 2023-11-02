Осадков в столице не ожидается.

В пятницу, 3 ноября, киевлян ждет прохладный и сухой день. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице похолодает до +6°...+7°, а днем столбики термометрв покажут +10°...+12°. Ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.

Прохлады добавит юго-восточный ветер, скорорсть которого составит 2,4 - 3,6 м/с. Атмосферное давление понизится с 745 мм ртутного столба утром до 741 вечером.

Видео дня

Погода 3 ноября - прогноз по городам Украины

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +6°, днем +15°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +14°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°.

В Тернополе 3 ноября ночью будет +6°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +14°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +16°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +18°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +15°.

В Виннице завтра будет +6°...+14°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +6° днем +13°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+12°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +11°.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +12°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +4°...+9°.

В Одессе 3 ноября - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +16°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +8°, днем +15°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +2°...+10°, небольшая облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +10°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +11°...+16°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +3°, днем +12°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +13°, сильный дождь.

Вас также могут заинтересовать новости: