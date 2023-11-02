В нескольких областях температура не поднимется выше +9°...+10°.

В пятницу, 3 ноября, на востоке, в Крыму, Днепропетровской и Запорожской областях, а также на Закарпатье пройдут дожди. Местами осадки будут сильными. Тепло распределится по Украине неравномерно. На западе и местами на юге воздух прогреется до +14°...+18°, а на остальной территории столбики термометров покажут +9°...+13°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +6°, днем +12°.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +6°, днем +15°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +14°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°.

В Тернополе 3 ноября ночью будет +6°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +14°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +16°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +18°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +15°.

В Виннице завтра будет +6°...+14°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +6° днем +13°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+12°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +11°.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +12°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +4°...+9°.

В Одессе 3 ноября - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +16°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +8°, днем +15°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +2°...+10°, небольшая облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +10°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +11°...+16°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +3°, днем +12°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +13°, сильный дождь.

Приметы погоды 3 ноября

Если в этот день снег ляжет на сырую землю и не растает - весной рано зацветут подснежники. Ясный и тихий вечер предвещает хороший день.

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