Во вторник, 2 апреля, погода практически по всей Украине по-прежнему будет теплой и сухой, однако на западе страны похолодает и пройдут дожди. Температура в западных областях местами снизится до +16°...+17°, а осадки также ожидаются в Житомирской и Винницкой областях. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +24°.
- Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +9°, днем +17°, дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +22°, сильный дождь.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +22°, сильный дождь.
- В Тернополе 2 апреля ночью будет +10°, днем +19°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°, сильный дождь.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +10°, днем +16°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +9°, пасмурно, дождь.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°, небольшой дождь.
- В Виннице завтра будет +12°...+23°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Житомире во вторник будет ночью +12° днем +23°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+24°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°.
- В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +23°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+23°.
- В Одессе 2 апреля - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +18°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +10°, днем +23°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°.
- В Запорожье температура ночью +10°, днем +25°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +22°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +24°.
- В Днепре температура ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +13°...+27°.
- В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +26°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +25°.
Приметы погоды 2 апреля
Если в этот день сверкает молния, а грома не слышно, то лето будет сухим.