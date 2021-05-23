Завтра в Украину придет циклон, который принесет дожди и сильный ветер.
Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, дожди и грозы ожидаются в западных, северных и центральных областях. Днем сильные осадки сдвинутся и останутся на северо - востоке - Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
"Похолодает 24 мая немного в северных и центральных областях, +15...+19 градусов. На остальной территории Украины +17...+ 22 градуса, на востоке до +24 градусов", - рассказала Наталья Диденко.
Синоптик также предупредила о сильном северо-западном ветре.
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Погода в Киеве
По словам Натальи Диденко, в столице в понедельник ожидается сильный дождь, возможна гроза. Во второй половине дня осадки прекратятся.
"Ветер будет опасно срываться! Днем в понедельник в Киеве около + 17... + 18 градусов", - рассказала синоптик.
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