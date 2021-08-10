В среду, 11 августа, в Киеве ожидается ясная и безоблачная погода.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью похолодает до +16°, а днем воздух прогреется до +28°.

Ожидается северо-западный и северный ветер, который будет дуть со скоростью 3,4 - 4,4 м/с.

Атмосферное давление 745-747 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в среду будет почти безоблачно. Ночью +13°, днем +25°.

В Луцке - почти безоблачно, ночью +13°, днем +25°.

В Ривне в среду ожидается незначительная облачность, ночью +12°, днем +25°.

В Тернополе 11 августа ночью будет +12°, днем +25°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +13°, днем +26°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Черновцах в среду - почти безоблачно, ночью +15°, днем +30°.

В Виннице завтра будет +14°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+30°.

В Одессе 11 августа - почти безоблачно, температура ночью +19°, днем +31°.

В Херсоне в среду ночью +20°, днем +32°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве будет облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +30°.

В Запорожье завтра температура ночью +20°, днем +30°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+30°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +29°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +30°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, ливень, +18°...+25°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +33°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +35°.

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Автор: Екатерина Лиманская