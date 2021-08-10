В среду, 11 августа, в Киеве ожидается ясная и безоблачная погода.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью похолодает до +16°, а днем воздух прогреется до +28°.
Ожидается северо-западный и северный ветер, который будет дуть со скоростью 3,4 - 4,4 м/с.
Атмосферное давление 745-747 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 11 августа
Во Львове в среду будет почти безоблачно. Ночью +13°, днем +25°.
В Луцке - почти безоблачно, ночью +13°, днем +25°.
В Ривне в среду ожидается незначительная облачность, ночью +12°, днем +25°.
В Тернополе 11 августа ночью будет +12°, днем +25°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +13°, днем +26°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.
В Черновцах в среду - почти безоблачно, ночью +15°, днем +30°.
В Виннице завтра будет +14°...+27°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью +14°, днем +24°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.
В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +28°, облачно с прояснениями.
В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+30°.
В Одессе 11 августа - почти безоблачно, температура ночью +19°, днем +31°.
В Херсоне в среду ночью +20°, днем +32°, небольшая облачность, гроза.
В Николаеве будет облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +30°.
В Запорожье завтра температура ночью +20°, днем +30°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+30°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +29°.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +30°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, ливень, +18°...+25°.
В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +33°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +35°.
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