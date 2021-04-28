Обычно в апреле в этом пустынном регионе стоит жара.

По соцсетям распространяется видео из Мекки. Священный для мусульман город буквально заметает снегом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В дополнение к снегопаду в Мекке выпал обильный дождь. Обычно в апреле в этом пустынном регионе стоит жара за 30 градусов и никаких осадков.

Справка УНИАН. Мекка - самый известный город Саудовской Аравии. В отличие от других аравийских городов, в Мекке зимой высокая температура, которая может быть от +17° до +25°. Лето очень жаркое с температурой от +40° после обеда, до +30° вечером. Дождь обычно выпадает в Мекке в декабре и январе.

Самый теплый год в Европе

2020 год стал самым теплым годом в Европе за всю историю наблюдений.

Согласно докладу о состоянии климата в Европе, уровень парниковых газов находится на самом высоком уровне за последние 18 лет.

Концентрации CO2 и CH4 выросли на 0,6% и почти 0,8% соответственно, достигнув максимальных годовых уровней, по крайней мере, с 2003 года, когда начались спутниковые наблюдения.

Последние шесть лет также стали самыми теплыми за всю историю наблюдений.

Годовая температура в Европе в 2020 году превысила рекордную на 0,4°.

Также в прошлом году было зафиксировано наибольшее количество солнечных часов в Европе с момента начала спутниковых наблюдений в 1983 году.

А зима была на 3,4° теплее среднего и стала самой теплой за всю историю наблюдений, как и осень.

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Автор: Елена Пилипчак