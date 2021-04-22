Последние шесть лет также стали самыми теплыми за всю историю наблюдений.

2020 год стал самым теплым годом в Европе за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает Sky News.

Согласно докладу о состоянии климата в Европе, уровень парниковых газов находится на самом высоком уровне за последние 18 лет.

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Концентрации CO2 и CH4 выросли на 0,6% и почти 0,8% соответственно, достигнув максимальных годовых уровней, по крайней мере, с 2003 года, когда начались спутниковые наблюдения.

Последние шесть лет также стали самыми теплыми за всю историю наблюдений.

Годовая температура в Европе в 2020 году превысила рекордную на 0,4 °C.

Также в прошлом году было зафиксировано самое большое количество солнечных часов в Европе с момента начала спутниковых наблюдений в 1983 году.

А зима была на 3,4 °C теплее среднего и стала самой теплой за всю историю наблюдений, как и осень.

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Автор: Екатерина Лиманская