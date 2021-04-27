Спасатели предупреждают о возможном сходе лавин.

В Карпатах продолжается морозная и снежная погода.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер западный 4-5 м/с, температура воздуха -5°", - говорится в сообщении.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в связи со снегопадами, 27 апреля на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Заморозки в Украине

Сегодня ночью, 27 апреля, в Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0°...-3° - II уровень опасности, оранжевый.

В южных областях-заморозки на поверхности почвы 0°...-5° - I уровень опасности, желтый.

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Автор: Елена Пилипчак