На юге на поверхности почвы ожидается до -5°.

Сегодня ночью, 27 апреля, в Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0°...-3° - II уровень опасности, оранжевый.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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В южных областях - заморозки на поверхности почвы 0°...-5° - I уровень опасности, желтый.

Апрельский снег в Украине

26 апреля Черкасскую и Киевскую области заметало снегом.

Снег также засыпал города Богуслав и Яготин Киевской области. Канев, Мироновка и Переяслав-Хмельницкий тоже попали в снегопад.

Веб-камеры в городе Умань показывали слой снега в несколько сантиметров. Он сразу таял, потому что температура в городе близка к нулю.

И такие погодные "сюрпризы" в ближайшие дни возможны почти по всей Украине. К нам ворвалась масса арктического воздуха. Дневные температуры будут колебаться от +7 до +10 градусов. И лишь на несколько градусов теплее будет на востоке и юге. Ночью ожидаются заморозки до -5 градусов.

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Автор: Елена Пилипчак