Кроме того, в связи с оттепелью в высокогорье Прикарпатья и Закарпатья будет сохраняться также значительная снеголавинная опасность.

В пасхальное воскресенье западные регионы Украины накроют обильные осадки. Кое-где выпадет град. В то же время дневная температура будет колебаться в пределах +19...+24 градусов

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Как сообщает Укргидрометцентр, в целом на Пасху будет дождливо почти во всех украинских областях.

По прогнозам Укргидрометцентра, 2 мая западные области накроют грозы, в отдельных районах будут град и шквалы до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, в связи с оттепелью в высокогорье Прикарпатья и Закарпатья будет сохраняться также значительная снеголавинная опасность, а именно – 3 уровень.

Сильные ливни прогнозируют на:

Закарпатье;

Волыни;

Ривненщине;

Житомирщине;

Тернопольщине.

Слабые дожди с грозой в таких областях:

Львовская;

Ивано-Франковская;

Хмельницкая.

В ряде регионов прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности. Речь идет о большинстве районов таких областей: Винницкой, Хмельницкой и Черкасской ,Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской.

Прогноз погоды в областях

В воскресенье будет дождливо во всех областях страны, сухо будет только в оккупированном Крыму. Однако, несмотря на дожди, синоптики прогнозируют температуру воздуха от +19 на западе до +25 на юге. В западных и восточных областях завтра также возможны грозы.

Ночью во всех регионах также будет тепло. Столбики термометров ночью будут колебаться от + 9 до + 12.

В Киеве завтра также ожидается дождь. Днем температура воздуха в Киеве будет колебаться от +22 до +24, а ночью термометры покажут от +10 до +12 градусов тепла.

Напомним, завтра православные верующие Украины будут праздновать Пасху. Сегодня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, который планируют доставить и в украинские церкви.

Как прогнозируют в полиции, участие в пасхальных мероприятиях примут около миллиона верующих. Охранять правопорядок будет более 21 тысячи полицейских.

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Автор: Виктория Гордиенко