Публичный порядок во время Пасхальных богослужений будут обеспечивать более 29 тыс. правоохранителей.

В Украине публичный порядок и безопасность во время Пасхальных богослужений будут обеспечивать более 29 тыс. правоохранителей.

Об этом сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции.

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По предварительной информации, праздничные богослужения по случаю Пасхи будут проводиться в почти 14 тысячах храмов. Их могут посетить более миллиона верующих.

«Публичную безопасность и порядок граждан будут обеспечивать более 29 тысяч правоохранителей: 21,1 тыс. полицейских, 1,6 тыс. военнослужащих НГУ, 1,4 тыс. курсантов заведений МВД, а также работники ГСЧС», - говорится в сообщении.

В Нацполиции призвали граждан соблюдать карантинные ограничения, в частности, социальную дистанцию и использование средств индивидуальной защиты.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля председатель Нацполиции Игорь Клименко назвал перечень противоэпидемических ограничений, которые следует соблюдать гражданам и священникам во время пасхальных богослужений. По его словам, в помещениях храмов необходимо осуществить отграничения граждан с дистанцией полтора метра, один человек на 4 кв. м. Также дистанцию ​​между верующими надо обеспечить во время освящения корзин и крестных ходов в случае их проведения. Обязательным условием является ношение прихожанами защитных масок, как внутри культовых сооружений, так и в них во время обрядов.

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Автор: Светлана Закелова