В Японии при уборке снега погибли более 60 человек

Большинство погибших составляют пожилые люди, которые упали с крыш своих домов или умерли под снежными завалами.

Сильные снегопады в Японии идут с декабря прошлого года \ фото REUTERS

Число погибших при расчистке заваленных снегом домов в Японии превысило 60 человек.

Читайте также В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек (фото, видео)Об этом сообщил министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба. Он рассказал, что правительство окажет экстренную финансовую помощь северным районам страны, где не хватает ресурсов для уборки снега.

«Государство быстро подсчитает необходимые суммы и предоставит помощь для безопасной уборки снега. Мы крайне озабочены рекордным числом погибших при расчистке»,— сказал министр на пресс-конференции в Токио, передает ТАСС.

Большинство погибших составляют пожилые люди, которые упали с крыш своих домов или умерли под снежными завалами.

Снегопады в Японии