В Японии при уборке снега погибли более 60 человек
Большинство погибших составляют пожилые люди, которые упали с крыш своих домов или умерли под снежными завалами.
Число погибших при расчистке заваленных снегом домов в Японии превысило 60 человек.
В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек (фото, видео)Об этом сообщил министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба. Он рассказал, что правительство окажет экстренную финансовую помощь северным районам страны, где не хватает ресурсов для уборки снега.
«Государство быстро подсчитает необходимые суммы и предоставит помощь для безопасной уборки снега. Мы крайне озабочены рекордным числом погибших при расчистке»,— сказал министр на пресс-конференции в Токио, передает ТАСС.
Большинство погибших составляют пожилые люди, которые упали с крыш своих домов или умерли под снежными завалами.
Снегопады в Японии
- Сильные снегопады идут на севере японского острова Хонсю и на острове Хоккайдо с декабря прошлого года.
- В Японии выпало около двух метров снега, стихия повредила линии электропередач (фоторепортаж, видео)
- Мощные снегопады продолжаются: в Японии на трассе замело более тысячи автомобилей (фото, видео)
- Винница-9°... -19°
- Днепр-10°... -21°
- Донецк-13°... -25°
- Житомир-11°... -23°
- Запорожье-11°... -17°
- Ивано-Франковск-4°... -7°
- Киев-12°... -22°
- Кропивницкий-12°... -20°
- Луганск-16°... -25°
- Луцк-10°... -11°
- Львов-3°... -4°
- Николаев-11°... -16°
- Одесса-8°... -11°
- Полтава-13°... -16°
- Ровно-13°... -14°
- Симферополь-7°... -12°
- Сумы-16°... -23°
- Тернополь-8°... -9°
- Харьков-12°... -23°
- Херсон-9°... -17°
- Хмельницкий-9°... -10°
- Черкассы-12°... -17°
- Чернигов-14°... -23°
- Черновцы-6°... -8°