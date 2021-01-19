В Японии при уборке снега погибли более 60 человек

12:25, 19 января 2021
488
Прослушать
Остановить

Большинство погибших составляют пожилые люди, которые упали с крыш своих домов или умерли под снежными завалами.

Сильные снегопады в Японии идут с декабря прошлого года \ фото REUTERS
Сильные снегопады в Японии идут с декабря прошлого года \ фото REUTERS

Число погибших при расчистке заваленных снегом домов в Японии превысило 60 человек.

В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек (фото, видео)Об этом сообщил министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба. Он рассказал, что правительство окажет экстренную финансовую помощь северным районам страны, где не хватает ресурсов для уборки снега.

«Государство быстро подсчитает необходимые суммы и предоставит помощь для безопасной уборки снега. Мы крайне озабочены рекордным числом погибших при расчистке»,— сказал министр на пресс-конференции в Токио, передает ТАСС.

Большинство погибших составляют пожилые люди, которые упали с крыш своих домов или умерли под снежными завалами.

Снегопады в Японии

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: Японияснегопад
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
56 %
757 мм
6.9 м/с
2 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь