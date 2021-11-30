В некоторых местах машины оказались полностью погруженными под воду.

В Испании после проливных дождей начался потоп.

Об этом сообщает местное издание deia.

Как сообщается, дожди начались после снегопадов, что еще сильнее усугубило ситуацию с водой.

Припаркованные на улицы автомобили оказались полностью в воде. В городе Бильбао, что в Стране Басков на севере Испании начались проблемы с электричеством.

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"Я пошел погулять с собакой и увидел свою машину под водой", - цитирует издание слова одного из местных жителей.

Как сообщается, в пострадавших районах также приостановлено железнодорожное сообщение.

Напомним, шторм "Арвен" принес сильные снегопады на север Испании. От них пострадали Наварра, Кантабрия и Страна Басков. В пострадавших районах завалило снегом почти полторы сотни дорог. Часть из них пришлось закрыть.

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Автор: Екатерина Лиманская