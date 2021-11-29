Из-за снегопадов оказались заблокированными множество автомагистралей.

Шторм "Арвен" принес сильные снегопады на север Испании.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, от снегопадов страдают Наварра, Кантабрия и Страна Басков.

В пострадавших районах завалило снегом почти полторы сотни дорог. Часть из них пришлось закрыть. А на других – пока чистят, запретили движение грузовиков.

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По данным дорожных властей, ураган затронул 139 дорог на севере Испании, передает arirang. Власти заявили, что на борьбу со снегом брошены около 850 снегоочистителей. Однако из-за медленного предоставления помощи водители грузовиков могут оказаться в затруднительном положении до тех пор, пока дороги не будут расчищены.

Как сообщается, также шторм накрыл и северо-запад Франции. Страдают более десятка регионов.

Напомним, первый снег выпал в нидерландских провинциях Северный Брабант и Гелдерланд. Страну накрыла область низкого давления, которая принесла с собой холодный воздух из Исландии.

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Автор: Екатерина Лиманская