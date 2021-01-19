На Сицилии произошло неожиданное извержение Этны (фоторепортаж)

Однако сегодня утром активность вулкана начала снижаться. В настоящее время потоки лавы остывают.

В Италии произошло извержение Этны \ фото REUTERS

Вулкан Этна, расположенный на Сицилии, неожиданно стал извергаться в ночь на 19 января.

Читайте также В Италии началось извержение вулкана Этна (фото, видео)Об этом сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии, расположенный в Катании. По его данным, примерно в 19:15 в понедельник один из многочисленных кратеров, расположенный на юго-восточном склоне Этны, начал извергать два потока лавы, один из них потек в направлении долины Валле-дель-Бове на востоке, другой - в северном направлении. Это сопровождалось выбросом столба пепла и дыма, толчками почвы и инфразвуковым тремором.

Однако сегодня утром активность вулкана начала снижаться. В настоящее время потоки лавы остывают, толчки и тремор значительно ослабли. Наблюдатели не отмечают каких-либо значительных изменений контура вулкана.

При этом европейские лаборатории, в частности Центр по наблюдению за вулканическим пеплом в атмосфере в Тулузе, Франция, отмечают облако пепла, которое движется на высоте около 4 км в южном направлении, передает rg.ru.

Вулкан Этна

Этна - один из самых активных вулканов на Земле. Только с 1950 года он извергался несколько десятков раз. Обычно извержения сопровождаются потоками раскаленной лавы и относительно небольшими выбросами пепла в атмосферу.

Первое исторически доказанное извержение Этны произошло в 1226 году до н.э. Ученые считают, чтоЭтна, находящаяся на стыке Африканской и Евразийской тектонических плит, стала активной примерно 300 тыс. лет назад.