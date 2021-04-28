Ночью 29 апреля в Украине ожидаются заморозки.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.
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Кроме южной части и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0°...-5° - I уровень опасности, желтый.
В Сумской, Харьковской и Луганской областях сильные заморозки в воздухе 0°...-3° - II уровень опасности, оранжевый.
Заморозки в Украине в мае: прогноз синоптика
По прогнозам ведущего синоптика Гидрометцентра Романа Мурмило, в среду еще возможны заморозки, но уже на следующий день ночная температура перейдет отметку в 0 градусов.
"Заморозки возможны до 28 числа включительно, а 29 числа они прекратятся. Но говорить о том, что это будут последние заморозки этой весной, пока рано, поскольку и в мае велика их вероятность. Меньше, но бывает", - пояснил он.
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