Синоптик не исключает новой волны похолодания в Украине.

Со среды, 28 апреля, в Украине начнется потепление.

Об этом сообщил ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло, передает OBOZREVATEL.

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"Холодно будет до 27 апреля. Но 28 апреля осадки по всей территории Украины прекращаются и начинается постепенное повышение температуры, хотя в отдельных районах осадки еще могут сохраняться", - уточнил он.

По прогнозам синоптика, в среду еще возможны заморозки, но уже на следующий день ночная температура перейдет отметку в 0 градусов.

"Заморозки возможны до 28 числа включительно, а 29 числа они прекратятся. Но говорить о том, что это будут последние заморозки этой весны, пока рано, поскольку и в мае велика их вероятность. Меньше, но бывает", - пояснил Мурмыло.

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В начале мая будут дожди и заморозки, но в конце месяца придет настоящая жара.

"1-2 мая будет тепло, 3 мая ожидается дождь, а с 4 мая в Украину придет похолодание с заморозками, которое будет держаться до 7 числа. В период от 8 до 11 мая будет тепло, но пасмурно, 12-21 мая - ясно и тепло, 22-23 мая - дожди и в конце месяца -жара, в последний день месяца, 30 мая, будет идти дождь", - поделился народный синоптик Леонид Горбань.

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Автор: Елена Пилипчак