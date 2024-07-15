До среды включительно мы еще проходим пик жары.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, сколько времени украинцам еще придется терпеть безумную жару. Об этом она сказала в комментарии Погода УНИАН, отвечая на вопрос относительно того, прошла ли уже Украина пик жары, станет ли прохладнее уже на этой неделе и ожидаются ли на этой неделе дожди.

"Пик жары мы проходим именно сейчас. До среды, скажем так, еще будет у нас достаточно жарко. Начиная с 18 числа, уже будет перестройка синоптических процессов происходить и соответственно, уже постепенно и значения температуры будут снижаться практически по всем областям", - рассказала Птуха.

Так, сначала температуры снизятся по западным и северным областям - со среды-четверга. "В четверг уже немного будет... не так жарко", - сказала она.

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В то же время в южных областях жара будет удерживаться до пятницы. "По крайней мере, если сейчас там местами до 40-ка и выше градусов наблюдается, то после 18 числа там уже тоже +40 не будет. Уже все же +35...+36. А если у нас сейчас +35...+39, то уже с четверга уже будет около +30 градусов... до +35, скажем. Начиная с 18-19 числа - как раз таки перестройка", - рассказала Птуха.

В то же время она отметила, что перестройка синоптических процессов сопровождается активной грозовой деятельностью. Так, даже сегодня кое-где могут быть локальные грозовые дожди. "Но они свежести пока не несут. Наоборот задают влагу в атмосферу, в воздух. Что может вызвать определенное ощущение удушья", - сказала эксперт.

После 18 июля, по ее словам, ожидается смена воздушных масс, поэтому после дождей будет ощущаться определенная прохлада.

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"Сейчас ежедневно у нас могут быть эти кратковременные дожди во второй половине дня. Но среда-четверг - их интенсивность будет больше. Потому что, опять же, эта перестройка будет происходить. Грозовая деятельность будет", - рассказала синоптик.

С пятницы, 19 июля, отмечает она, в столице уже будет ощутимо не так жарко - около 30 градусов.

Жара наконец покидает Украину - что известно

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается долгожданное изменение погоды - чрезвычайная жара покинет нашу страну. Сначала температура снизится на западе, затем - на севере Украины, а во второй половине недели и на юге страны станет немного легче дышать.

В то же время начало недели в Украине еще будет чрезвычайно жарким. Практически по всей стране температура повысится до +36°...+40°, только на западе страны благодаря дождям и грозам будет немного легче, +29°...+36°.

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