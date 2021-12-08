Стихия принесла с собой порывистый ветер до 130 км/ч.

Британию и Ирландию уже второй день подряд кромсает мощный шторм "Барра". Гигантские волны накатываются на побережье стран, из-за чего пришлось остановить морские рейсы.

Читайте также"Вышел на улицу и увидел свою машину под водой": в Испании после дождей начался потоп (фото, видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Накануне стихия принесла с собой порывистый ветер до 130 км/ч, а кое-где поднялась еще и метель.

Сообщается, что около 50 тысяч человек остались без света, а в большинстве школ из-за непогоды пришлось приостановить обучение.

Из-за шторма в странах отменили морские и железнодорожные рейсы, власти также распорядились закрыть для проезда прибрежные дороги.

Напомним, по меньшей мере десять регионов Испании столкнулись с мощными снегопадами. Сильнее всего из-за большого количества осадков пострадала провинция Жирона, что на северо-востоке Каталонии.

В результате непогоды, десятки транспортных средств оказались заблокированными под сугробами снега. Кроме того, на дорогах образовались масштабные пробки.

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Автор: Екатерина Малюга