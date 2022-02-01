В среду, 2 февраля, температура в киеве снизится до -6°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ночью и утром в Киеве будет холоднее всего - до -6°, в течение дня температура поднимется до +1°.
Весь день в столице ожидается пасмурная погода и сплошная облачность, однако будет без осадков.
Ветер южный будет дуть со скоростью до 3,6 м/с. Атмосферное давление пониженное, 736-738 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 2 февраля
Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +1°, снег с дождем.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.
В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -4°, днем +1°, дождь со снегом.
В Тернополе 2 февраля ночью будет -4°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем 0°, снег.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°, снег.
В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, сильный снег с дождем.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -4°, днем +4°.
В Виннице завтра будет -5°...0°, облачно с прояснениями.
В Житомире в среду будет ночью -6°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем +1°.
В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +1°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -3°...+1°, снег с дождем.
В Одессе 2 февраля - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +4°, сильный дождь.
В Херсоне в среду ночью +1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +3°, небольшой дождь.
В Запорожье температура ночью +1°, днем +2°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Сумах завтра температура воздуха составит -9°...-2°, облачно с прояснениями.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем +2°, снег с дождем.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.
В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, +1°...+6°, дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +3°, дождь.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +3°, небольшой дождь.
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