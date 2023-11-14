На сегодня, 14 ноября, во Львове и Львовской области объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Львовского гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, сегодня порывы юго-западного ветра будут достигать 15-20 м/с. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.
Погода на Львовщине - прогноз на 14 ноября
Сегодня, по данным синоптиков, погоду на Львовщине будет определять влияние и прохождение атмосферных фронтов с запада.
В области будет облачно. Днем ожидается сильный дождь. Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-западный, 9-14 м/с, местами его порывы будут достигать 15-0 м/с. Температура составляет 6-11° тепла.
Во Львове также будет облачная погода, а днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Столбики термометров будут показывать 9-11° тепла.
Также, в uидрометцентре предупреждают об ухудшении видимости во время осадков.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, сегодня почти по всей Украине будут дожди, лишь южную часть страны атмосферные фронты почти не заденут.