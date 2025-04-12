Осадков в течение выходных станет меньше.

В течение выходных погода в Украине будет улучшаться. Температура повысится, а осадки будут прекращаться. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале "Метеопрог".

Погода 12 апреля

На западе Украины в течение суток местами пройдут небольшие дожди и мокрый снег. В Карпатском регионе ожидается умеренный мокрый снег. Местами возможно налипание мокрого снега. Ветер 3 - 8 м/с. Температура воздуха днем +7... +12 °С.

На севере ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер также 3 - 8 м/с. Днем +5... +10 °С.

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"В центральных регионах Украины прогнозируется комфортная погода, без осадков", - говорит Кибальчич. Воздух прогреется до +7... +12 °С.

На юге без существенных осадков, только в Крыму и Приазовье ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Ветер здесь будет 7 - 12 м/с, в Крыму местами порывы 15 - 20 м/с. Днем +6... +11 °С.

На востоке днем местами возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +8... +13 °С.

Погода 13 апреля

В воскресенье на западе Украины ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ночью ожидается -3... +2 °С, днем воздух прогреется до +12... +17 °С.

На севере также будет сухо, только ночью и утром возможен слабый туман. Ночью -2... +3 °С, днем +10... +15 °С.

В центральных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ночью 0... +5 °С, днем +10... +15 °С.

На юге без существенных осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер 3 - 8 м/с. Температура ночью составит -1... +4 °С, днем +9... +14 °С.

На востоке Украины 13 апреля также ожидается погода без существенных осадков. Ночью будет +1...+6 °С, а днем +9...+14 °С.

Вербное воскресенье и Пасха - погода на праздники

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что на праздники в Украине будет тепло. По ее данным, на Вербное воскресенье ожидается солнечная погода с температурой +10...+15, а на Пасху воздух прогреется до +14...+20 градусов.

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