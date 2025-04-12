На праздники в Украине должно быть тепло.

Уже завтра, 13 апреля, верующие в Украине будут отмечать Вербное воскресенье, а 20 апреля - Пасху. Погода в эти дни должна быть теплой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

В частности, по ее данным, на Вербное воскресенье в Украине будет солнечно, а воздух прогреется до +10...+15 градусов. Еще теплее должно быть на Пасху.

"Предварительно, на Пасху будет тепло, +14...+20 градусов", - сообщила эксперт по погоде, но уточнила, что этот прогноз еще требует уточнения.

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Погода в Украине улучшается - что известно

В выходные дни на территории Украины ожидается потепление, которое будет сопровождаться формированием зоны высокого атмосферного давления. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, холодная погода постепенно уступит место более теплому воздуху, который будет поступать с юга Европы на фоне стабилизации атмосферных условий.

Эксперт по погоде говорит, что в субботу, 12 апреля, в отдельных районах еще возможны небольшие осадки, однако уже в конце недели почти по всей стране установится сухая и приятная погода. Температурные показатели значительно повысятся как в ночные, так и в дневные часы.

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