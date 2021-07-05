С четверга, 8 июля в Украине установится жаркая погода с обилием солнца.

Начало недели в Украине будет облачным и дождливым. Осадки ожидаются до среды. А с четверга, 8 июля, в Украину вернется жара и установится солнечная и малооблачная погода.

Об этом свидетельствую данные Погода УНИАН.

В понедельник жителей правого берега ожидает комфортная температура в пределах +24°...+26°, однако будет мало солнца. Аналогичная погода будет и на юге страны. А в центре и на левобережье - столбики термометров покажут +26°...+30°.

Во вторник, 6 июля, дожди накроют практически всю страну. Лишь на севере ожидается сухая, но пасмурная погода. В Полтавской и Винницкой областях ожидаются грозы. Температура выровняется и составит +25°...+27° по всей стране.

В среду, 7 июля, дожди ожидаются лишь в некоторых областях на западе и юге Украины. Температура по всей стране поднимется до +27°...+29°. В Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской и Сумской областях ожидается ясная и солнечная погода, на остальной территории - переменная облачность.

Четверг принесет в Украину много солнца и повышение температуры до +30°. Лишь в Крыму ожидается небольшой дождь и +26°.

Конец рабочей недели ознаменуется в Украине жарой до +32° и абсолютным отсутствием дождей. По всей стране ожидается ясная и безоблачная погода.

Выходные в Украине будут жаркими и сухими. И в субботу, и в воскресенье по всей стране ожидается жара до +33°, при этом будет много солнца. Без осадков.

Народные приметы на неделю

5 июля - день Ульяны, день Зинона и Зины. Если на Ульяну хорошая погода - будет тепло и солнце семь недель подряд. Если идет дождь, все лето до сентября дождливое.

6 июля - мученицы Агриппины. С этого дня начинается "купальный сезон".

7 июля - Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала). Гроза на Ивана - орехов будет мало, и те пустые. Купальская ночь звездная - будут грибы.

8 июля - день покровителей всех влюбленных Петра и Февронии. Если в этот день идет дождь - будет хороший урожай меда.

9 июля - день Давида Земляничника. Как становится понятным из названия дня, с этого времени начинают собирать землянику.

10 июля - преподобного Самсона. На Самсона дождь - семь недель будет идти (до бабьего лета).

11 июля - преподобных Сергия и Германа. Кукушка в этот день перестала куковать - зима рано придет.

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Автор: Екатерина Лиманская