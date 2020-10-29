В Украину ворвется похолодание, в Карпатах пойдет снег - синоптик

На выходных существенно похолодает.

В Украину идет похолодание / фото УНИАН

Уже завтра, 30 октября, ощутимо похолодает на Западе Украины, днем там до +9+13 градусов. А в субботу это похолодание распространится дальше.

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В Карпатах в пятницу возможен мокрый снег. Об этом в своем Telegram-канале сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Киеве пятница будет влажной, с туманами и периодическим дождем, температура воздуха еще будет держаться за +12 градусов.

"А вот в выходные в столице похолодает до +7+ 10 градусов и пройдет дождь. В воскресенье днем - без существенных осадков", - прогнозирует синоптик.

Прогноз на ноябрь от народного синоптика

В ноябре народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует дожди в начале месяца. Но уже в середине месяца погода изменится и улучшится.

Правда, по его прогнозу, температура воздуха ощутимо снизится и продержится до второй декады месяца. Затем снова ожидаются дожди, местами с переходом в снег.

В третьей декаде ноября температура понизится, но не сильно: минусы столбик термометра будет показывать ночью и изредка днем, говорит синоптик.