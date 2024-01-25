Украинцев синоптики предупредили о метелях, гололеде и мощном ветре.

Погода в Украине завтра - в пятницу, 26 января, в разных частях государства ожидается опасная.

В Одесской области и в западных регионах спрогнозированы порывы ветра 15-20 м/с, кроме того, в Карпатах ожидается метель, предупредил Украинский гидрометцентр в Facebook. Синоптики добавили, что порывы ветра также могут достигать скорости до 20 м/с местами в Житомирской и Винницкой областях.

В Гидрометцентре отметили, что в некоторых местах на дорогах возможна гололедица (не ожидается только на южной части государства). По сведениям экспертов, завтра в юго-восточной части Украины кое-где прогнозируется гололед.

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"...Облачно. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег и дождь, на западе страны местами налипание мокрого снега... Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (днем в Одесской области и в Крыму 1-6° тепла). В Карпатах снег, метель; температура ночью и днем 2-7° мороза", - уточнили в Укргидрометцентре прогноз на пятницу.

Когда в Украине изменится погода - синоптик поделился прогнозом

Народный синоптик Станислав Щедрин сообщил, что к середине второй десятидневки февраля на украинской земле заметно похолодает - ночная температура может быть ниже -10 градусов.

Ранее синоптик Наталья Диденко написала, что в ближайшее время украинцев ожидают "температурные качели". По ее прогнозу, 28 января возможно похолодание, а со 2 февраля - повышение температуры.

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