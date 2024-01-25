26-го января порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра, 26 января, синоптическая ситуация в Украине особо не изменится.

"Прогноз начнем с ветра. Возможны штормовые порывы ветра в Украине. Это - все западные области, Житомирщина, Одесщина, часть Крыма, Винницкая область. 26-го января порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду", - написала она.

По ее словам, на остальной территории в пятницу повсюду будет дождь и мокрый снег.

Видео дня

"Температура воздуха в течение дня составит от 3 градусов мороза до 3 тепла. В Киеве завтра также будет сыро, облачно, с дождем и мокрым снегом. Температура воздуха около нуля. В дальнейшем ожидается небольшое похолодание. Избегайте луж, сосулек с крыш и фальшивых людей и новостей", - добавила она.

Погода в Украине - последние новости

Украинский гидрометцентр сообщил, что погода в Украине завтра-в пятницу, 26 января, в разных частях государства ожидается опасная. В Одесской области и в западных регионах спрогнозированы порывы ветра 15-20 м/с, Кроме того, в Карпатах ожидается метель. Синоптики добавили, что порывы ветра также могут достигать скорости до 20 м/с кое-где в Житомирской и Винницкой областях.

Погода в Украине изменится в феврале - на части территории нашего государства ожидается ощутимое похолодание. Температура воздуха местами может составлять более -10 градусов в ночное время суток, поделился народный синоптик Станислав Щедрин.

Вас также могут заинтересовать новости: